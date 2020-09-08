 حرائق غابات كاليفورنيا التهمت مليوني فدان حتى الآن - بوابة الشروق
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حرائق غابات كاليفورنيا التهمت مليوني فدان حتى الآن

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 7:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 7:00 ص

 التهمت حرائق غابات كاليفورنيا أكثر من مليوني فدان حتى الآن هذا العام.

ويكافح نحو 14 ألف رجل إطفاء الحرائق، حسبما ذكرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، يوم الاثنين.

ودمرت الحرائق أكثر من 3300 مبنى، ولقي ثمانية أشخاص حتفهم.

وتشهد كاليفورنيا حاليا أحد أسوأ مواسم حرائق الغابات على الإطلاق. وشهدت الشهر الماضي حرائق غير مسبوقة في أنحاء الولاية، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع درجات الحرارة وتقادم البنية التحتية للكهرباء.

ويوم الأحد، تعرضت أجزاء من الولاية لدرجات حرارة قياسية.

وحث حاكم الولاية، جافين نيوسوم، سكان الولاية على الحد من استخدام الطاقة لتجنب انقطاع الكهرباء.

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