إقبال كبير على لجان كفر الشيخ بجولة الإعادة لانتخابات الشيوخ

شهدت 585 لجنة انتخابية بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، توافدًا كبيرًا من الناخبين في الفترة المسائية، وخاصة من السيدات وكبار السن، كما توافد عدد من الشباب والفتيات لإدلاء أصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، واصطف عدد كبير من الناخبين أمام اللجان، مرتدين الكمامات.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يشيد بوعي أهالي المحافظة، وحرصهم على التوافد أمام اللجان الانتخابية لإدلاء أصواتهم في انتخابات الإعادة، مشيراً إلى أن عدد كبير من أهالي المحافظة اصطفوا في طوابير أمام اللجان مرتدين الكمامات، وملتزمين بالإجراءات الاحترازية في موقف يستحق التقدير والإشادة بهم.