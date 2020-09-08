القبض على عضوة هيئة رئاسة المجلس التنسيقي للمعارضة البيلاروسية

ألقي القبض، اليوم الثلاثاء، على عضوة هيئة رئاسة المجلس التنسيقي للمعارضة البيلاروسية ماريا كوليسنيكوفا على الحدود مع أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن مصادر إعلامية أوكرانية قولها "إن البحث جار عن ممثلين آخرين في المجلس، وهما السكرتير التنفيذي إيفان كرافتسوف والسكرتير الصحفي أنطون رودنينكوف، لافتة إلى أنهما اجتازا نقاط التفتيش الحدودية والجمارك، وعند تفتيش السيارة فقدا أعصابهم وانطلقا بسرعة في اتجاه أوكرانيا، حيث كادا أن يصدما أحد عناصر حرس الحدود، وفي الوقت نفسه دفعا بكوليسنيكوفا من السيارة".

ومن جانبها، صرحت لجنة حدود الدولة البيلاروسية، للوكالة الروسية في وقت سابق، بأن الأشخاص الثلاثة تم تسجيلهم عند نقطة التفتيش وتوجهوا نحو أوكرانيا نتيجة لذلك تمكن أنطون رودنينكوف وإيفان كرافتسوف من الهرب، ولم تستطع كوليسنيكوفا فعل ذلك، وتم اعتقالها على الحدود مباشرة، والآن البحث جار عن الهاربين مع الجانب الأوكراني.

وأعلن المجلس التنسيقي للمعارضة البيلاروسية أمس الاثنين، انقطاع الاتصال مع 3 من ممثلي المجلس، وقال "إن المحامين يقومون بالبحث عنهم.

وشكلت المعارضة البيلاروسية في ظل الأحداث مجلسا تنسيقيا يطالب بإلغاء نتائج الانتخابات الماضية باعتبارها مزورة، وإجراء اقتراع جديد والإفراج عن المعتقلين السياسيين.