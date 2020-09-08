جامعة الإسكندرية: مركز لرصد الشائعات ووحدة لحل المشكلات المجتمعية

استعرض الدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس الجامعة خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الاسكندرية، مساء أمس الإثنين تقرير إنجازات القطاع خلال العام الدراسي.
وبدأ التقرير بإنشاء مركز جامعة الإسكندرية للسلامة والصحة المهنية تم ابراز دوره فى مواجهة الأزمات والكوارث والسيطرة على الحرائق و بصدد إنشاء المنصة الالكترونية للتدريب لتحقيق التكامل بين جميع مراكز التدريب بالجامعة من خلال منصة إلكترونية واحدة.
كما قامت الجامعة بإنشاء مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية والعمل على ايجاد حلول مسبقة مع تقديام المقترحات للجهات التنفيذية، وكذلك إنشاء مركز رصد الشائعات وكشف الحقائق لرصد الشائعات على مستوى الجامعة وتوضيح الحقائق للرأى العام والمجتمع الجامعي فى اسرع وقت.
وتناول التقرير أهم المبادرات التى اطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وهى مبادرة جامعة الإسكندرية لفصل وإعادة تدوير المخلفات ، مبادرة اسكندرية بلا أمية، مبادرة اسكندرية بلا أرهاب، ومبادرة معا نستطيع لدعم الاسر الأكثر إحتياجا.
واستعرض التقرير جهود الجامعة فى ملف تطوير العشوائيات وتطهير بحيرة مريوط وتطوير قرية باب العبيد بأبيس وكذلك برامج التدريب التحويلى وتنمية القدرات للاطباء والجهاز الإدارى بالجامعة.
كما استعرض التقرير القوافل الطبية والمجتمعية والخدمية التى نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتطبيق آليات حساب البصمة الكربونية وموقف جامعة الأسكندرية ومدى إسهامها في إنبعاثات غاز الكربون، وفى مجال استخدام الطاقة الشمسية تم البدء في مشروع " توريد وتركيب وتشغيل المحطة الشمسية الفوتوفولتية بقدرة 20.1 ك وات.
كما قدمت الجامعة عدد كبير من الاستشارات مثل دراسة تقييم الأثر البيئى لتطهير وتكريك بحيرة مريوط.
ونجح القطاع فى تطوير 4 متاحف وهي متحف الآثار بكلية الآداب- متحف كلية الفنون الجميلة- متحف تاريخ الطب بكلية الطب- متحف مطبعة الجامعة بالإضافة إلي الحديقة النباتية بكلية العلوم.