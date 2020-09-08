جامعة الإسكندرية: مركز لرصد الشائعات ووحدة لحل المشكلات المجتمعية

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استعرض الدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس الجامعة خلال انعقاد مجلس ‏خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الاسكندرية، مساء أمس الإثنين تقرير إنجازات القطاع خلال العام ‏الدراسي.

وبدأ التقرير بإنشاء مركز جامعة الإسكندرية للسلامة والصحة المهنية تم ابراز دوره فى ‏مواجهة الأزمات والكوارث والسيطرة على الحرائق و بصدد إنشاء المنصة الالكترونية للتدريب لتحقيق التكامل بين جميع ‏مراكز التدريب بالجامعة من خلال منصة إلكترونية واحدة.

كما قامت الجامعة بإنشاء مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية والعمل على ايجاد ‏حلول مسبقة مع تقديام المقترحات للجهات التنفيذية، وكذلك إنشاء مركز رصد الشائعات ‏وكشف الحقائق لرصد الشائعات على مستوى الجامعة وتوضيح الحقائق للرأى العام ‏والمجتمع الجامعي فى اسرع وقت.

وتناول التقرير أهم المبادرات التى اطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وهى ‏مبادرة ‏‎ ‎جامعة‎ ‎الإسكندرية‎ ‎لفصل‎ ‎وإعادة‎ ‎تدوير‎ ‎المخلفات ، مبادرة اسكندرية بلا أمية، مبادرة اسكندرية بلا أرهاب، ومبادرة معا نستطيع لدعم الاسر الأكثر إحتياجا.‏

واستعرض التقرير جهود الجامعة فى ملف تطوير العشوائيات وتطهير بحيرة ‏مريوط وتطوير قرية باب العبيد بأبيس وكذلك برامج التدريب التحويلى وتنمية ‏القدرات للاطباء والجهاز الإدارى بالجامعة.

كما استعرض التقرير القوافل الطبية والمجتمعية والخدمية التى نظمها قطاع خدمة ‏المجتمع وتنمية البيئة، وتطبيق آليات حساب البصمة ‏الكربونية وموقف جامعة الأسكندرية ومدى إسهامها في إنبعاثات غاز الكربون، ‏وفى مجال استخدام الطاقة الشمسية تم البدء في مشروع " توريد وتركيب ‏وتشغيل المحطة الشمسية الفوتوفولتية بقدرة 20.1 ك وات.

كما قدمت الجامعة عدد كبير من الاستشارات مثل دراسة تقييم الأثر البيئى لتطهير وتكريك بحيرة مريوط‏.

ونجح القطاع فى تطوير 4 متاحف وهي متحف الآثار بكلية الآداب- متحف كلية ‏الفنون الجميلة- متحف تاريخ الطب بكلية الطب- متحف مطبعة الجامعة بالإضافة ‏إلي الحديقة النباتية بكلية العلوم.‏