البيئة: طرح عدد من المشروعات الاستثمارية لتحويل المخلفات إلى طاقة

قال الدكتور علي أبو سنة، مستشار وزيرة البيئة، إن فكرة ومشروعات تحويل المخلفات والاستفادة منها كمصدر للطاقة أحد المحاور الرئيسية لتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة، مشيرًا إلى طرح عدد من المشروعات الاستثمارية في مصر، لتحويل أنواع مختلفة من المخلفات إلى طاقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «خبر اليوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مساء الاثنين، أن تحويل المخلفات إلى طاقة تعد من الأمور الهامة التي تسعى الوزارة لدعمها في إطار تنفيذ المنظومة، لافتًا إلى إصدار قرار من رئيس الوزراء في ديسمبر 2019، بتحديد تعريفة لتحويل المخلفات إلى طاقة.

وأوضح أن التعريفة تشجع الاستثمار وتمنح مقابل مادي لإنتاج الكهرباء من المخلفات، قائلًا إن الطاقة يتم إنتاجها من مخلفات البلدية والمخلفات التي تخرج من محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي، والغازات من المدافن الصحية.

ولفت متحدث البيئة إلى أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تتعاون مع العديد من الوزارات في هذا المجال وعلى رأسهم الإنتاج الحربي لما لها من إمكانيات كبيرة من مصانع وقدرة على التصنيع، متابعًا: «مرتبطة بأحدث التكنولوجيات ولها شراكات مع العديد من الشركات».

وذكر أن التعاون والتنسيق يتم مع وزارة الإنتاج الحربي لتشجيع الاستثمار، عن طريق جلب الاستثمارات من شركات محلية وخارجية، في مشروعات محددة وتحويل المخلفات إلى طاقة، وخاصة في المحافظات التي لا يوجد بها ظهير صحراوي كمحافظات الدلتا.

وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى، في اجتماع موسع مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة ب المنظومة الجديدة للمخلفات، بحضور ممثلي شركة "Green Tech Egypt" وقيادات الوزارتين.