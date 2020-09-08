ميركل تدعو حكومتها إلى اتخاذ رد فعل مدروس على المظاهرات في بيلاروس

دعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل حكومتها إلى اتخاذ رد فعل مدروس على المظاهرات المنادية بتغيير السلطة في بيلاروس.

ونقل مشاركون في جلسة لكتلة التحالف المسيحي، عن ميركل قولها خلال هذه الجلسة اليوم الثلاثاء:" حيثما تنبض قلوبنا، فإن الأمر المؤكد أنها تنبض مع المتظاهرين البيلاروسيين"، وأضافت ميركل أن كيفية مساعدة المتظاهرين، تمثل شأنا آخر.

وطالبت بالتفكير في كيفية التصرف بشكل عقلاني وعاطفي وبصورة لا تعرض الناس للخطر.

ووصفت ميركل الموقف في بيلاروس بأنه مقلق على نحو غير معتاد، ورأت أن الحكومة الألمانية عليها دائما التشاور بشأن كيفية تقديم المساعدة، وبشأن حدود هذه المساعدة.

وأوضحت ميركل أن الأمر يتعلق بدعم مسؤول للمعارضة، مشيرة إلى أن هناك طرقا عديدة لهذا.

وتحدثت ميركل في هذا الشأن عن تجاربها في ألمانيا الشرقية السابقة التي نشأت فيها، وقالت إن اهتمام ألمانيا الغربية السابقة بالمعتقلين في ألمانيا الشرقية وإتاحتها لهم أن يسافروا إليها، كان بمثابة مساعدة لا يمكن تصديقها.

وقالت ميركل إن عدم توقف الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري عن ضمان منح الجنسية لمواطني ألمانيا الشرقية السابقة، كان يمثل آنذاك " تأمينا للحياة".