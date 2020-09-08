محافظ بورسعيد يدلي بصوته في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ

أدلى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بصوته بجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة رقم ٢ فرعية في مدرسة الشهيد المشير أحمد إسماعيل الإعدادية بنات بنطاق قسم شرطة حي الشرق.

وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشيوخ، في تمام الساعة 9 صباحا وتستمر حتى 9 مساء يتخللها ساعة راحة واحدة.

وتجرى منافسات جولة الإعادة على 26 مقعدا بالنظام الفردي بين 52 متنافسا، في 14 محافظة، وتستمر يومين (الثلاثاء والأربعاء)، وذلك بعد أن تمت مرحلة تصويت المصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين.

وتجرى جولة الإعادة بين مرشحين اثنين بمحافظة القليوبية، و4 مرشحين بالمنوفية، و4 في كفر الشيخ، ومرشحين بالجيزة، و6 في أسيوط، و10 في سوهاج، و6 في قنا، و4 في الأقصر، و4 في أسوان، ومرشحين في دمياط، ومرشحين في بورسعيد، ومرشحين في الإسماعيلية، ومرشحين في مطروح.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، قد أعلنت نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدوائر الأربعة لنظام القوائم، وإعلان فوز 74 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة، لحصولهم على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين بدوائرهم.

يذكر أن الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ تنافس خلالها 797 مرشحا على المقاعد الفردية، في منافسات وصفتها "الوطنية للانتخابات" بالقوية، و100 مرشح على المقاعد المخصصة للقوائم ومثلهم احتياطي.