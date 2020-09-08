هاني سعيد: فتحي وعبدالله لم يطلبا تعديل عقديهما بعد انضمام رمضان لبيراميدز

أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن الثنائي أحمد فتحي وعبدالله السعيد، لم يطلبا تعديل عقديهما عقب ضم رمضان صبحي، مشيرًا إلى أن اللاعبين لم تنضم للفريق من أجل المال.

وقال هاني، في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الإثنين: "لاعبو بيراميدز كبار، وقيل كلام عن عبد الله السعيد وأحمد فتحي أنهما طلبا تعديل التعاقد الخاص بهما بعد ضم رمضان، هما أكبر كثيرا من الكلام في هذا القبيل".

وتابع: "عبد الله وفتحي يعلمان تماما أهميتهما وأدوارهما، وأعرفهما على المستوى الشخصي لأنني لعبت معهما".

وأوضح: "بيراميدز ليس قائما على الأموال فقط، لكن نتعامل باحترافية في التعامل، كل لاعب راض بعقده ولا داع لترضية أحد".

وشدد: "لو الجمهور يعتقد إن اللاعب بينضم لبيراميدز من أجل المال فهم مخطئون، ولو رمضان نفسه اعتقد ذلك فهو مخطئ".

واختتم تصريحاته: "علاقة تركي آل الشيخ انتهت ببيراميدز بعدما باع النادي".