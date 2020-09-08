ترامب يتوقع توفر لقاح كورونا بحلول أكتوبر المقبل

- روسيا تطلق الدفعة الأولى من لقاحها للتداول العام.. وبريطانيا تحذر من موجة ثانية من الوباء بسبب "سلوك الشباب"..



رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، توفر اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بحلول شهر أكتوبر المقبل، فيما أطلقت روسيا الدفعة الأولى من لقاحها للتداول العام.



وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي أطلق عليه "يوم العمال" في البيت الأبيض، إنه من الممكن التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا في وقت مبكر جدًا قبل التاريخ المتوقع له، وأنه ربما يتوفر في شهر أكتوبر المقبل، حسبما نقلت قناة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.



وتوقع الرئيس الأمريكي أن يصبح اقتصاد بلاده في أفضل وضع له على الإطلاق العام المقبل، حيث إن هناك مؤشرات على تحسن الاقتصاد وتراجع آثار انتشار الفيروس.

وانتقد ترامب أيضا المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، قائلا إنه سيدمر الاقتصاد.



كما هاجم ترامب المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس، قائلا إنها لم تكن جيدة أثناء عملها كسيناتور، وعليها الاعتذار عن تصريحاتها حول عدم الثقة في ترامب بشأن موعد إنتاج اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا.



من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الروسية، أمس، إطلاق الدفعة الأولى من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا للتداول العام، ومن المتوقع أن يتم تسليم اللقاح إلى المناطق قريبا.



وقالت الوزارة، في بيان: "سيتم إطلاق الدفعة الأولى من اللقاح الروسي الجديد ضد فيروس كورونا المستجد، الذي تم تطويره في مركز جاماليا بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي، بعد قيام هيئة حماية المستهلك الروسية بالتأكد من جودته، للتداول العام"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.



ولفت البيان إلى أنه سيتم تسليم الدُفعات الأولى من اللقاح إلى المناطق في المستقبل القريب.



وفي لندن، حذر وزير الصحة البريطاني، ماثيو هانكوك، من مخاطر انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا في البلاد بسبب خرق الشباب لإجراءات الوقاية من الوباء.



وقال هانكوك إن ثلث الإصابات التي سجلت هذا الأسبوع في إنجلترا هي بين شباب أعمارهم من 20 إلى 29 عاما، مضيفا أن "الأعداد في ارتفاع، وتابعنا في بلدان أخرى إلى أين أدى هذا الارتفاع"، مشيرا إلى أن عودة الطلاب إلى الجامعات يثير القلق أيضا.



وأضاف هانكوك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن "الموجة الثانية بدأت في فرنسا وإسبانيا بين الشباب أساسا، وبعدها ارتفع عدد المصابين في المستشفيات ثم عدد الوفيات".



وحذر هانكوك من أن بريطانيا لم تصل إلى هذه المرحلة ولكن "إذا استمر خرق إجراءات الوقاية من بينها التباعد الاجتماعي فإن السيناريو نفسه سيحدث في بلادنا".



وأعلنت الحكومة البريطانية، الأحد الماضى، تسجيل 2988 إصابة جديدة، وهو أعلى رقم منذ شهر مايو. وسجلت 2948 حالة جديدة أمس. ولفت وزير الصحة البريطاني إلى خطورة فيروس كورونا عند الشباب على الرغم من أنهم أقل عرضة للمرض أو الوفاة جراء الإصابة به.



فيما أصبحت إسبانيا، أمس، أول دول في غرب أوروبا تسجل 500 ألف إصابة بفيروس كورونا، بعد أن دخلت الموجة الثانية من الوباء.



بدورها، تعتزم السلطات الفرنسية تقليص مدة عزل الأشخاص المصابين بفيروس كورونا إلى 7 أيام بدلا من 14 يوما، بحسب شبكة "يورو نيوز" الاخبارية.



وفي بكين، أفادت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم، بأنها تلقت تقاريرعن تسجيل 10 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني.



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة أن جميع الحالات الجديدة قادمة من الخارج. ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض.



من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، أن العدد اليومي لإصابات كورونا سجل مستوى قياسيا جديدا مرتفعا بلغ 3392 حالة خلال آخر 24 ساعة، فيما يعد أعلى عدد يومي للإصابات يتم تسجيله منذ ظهور الفيروس في إسرائيل.