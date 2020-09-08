إصابات كورونا في المغرب تتجاوز الـ75 ألفا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 75 ألفًا و721 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، أشارت «الصحة المغربية»، مساء الثلاثاء، إلى تسجيل 33 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1427.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 1143 حالات شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد - 19» إلى 57 ألفًا و239.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 890 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 27 مليون إصابة.