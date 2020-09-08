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بالصور.. رمضان صبحي يظهر في تدريبات بيراميدز

محمد مجدي
نشر في: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 9:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 9:47 م

ظهر رمضان صبحي الوافد الجديد لبيراميدز في تدريبات الفريق الذي أقُيم اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي لستاد الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة المصري ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الممتاز.

وصافح رمضان لاعبي بيراميدز وتواجد في التدريبات، بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي انضمامه للفريق.

وأعلن بيراميدز أمس الأثنين تعاقده مع رمضان صبحي قادما من صفوف نادي هدرسفيلد الإنجليزي لمدة 5 مواسم مقابل 5 مليون يورو.

ويعتبر رمضان صبحي هو ثاني صفقات نادي بيراميدز استعدادا للموسم الجديد بعد إعلانه التعاقد مؤخرا مع أحمد فتحي.

يذكر أن الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لبيراميدز قد أعلن عن قائمة الفريق لمباراة المصري والتي من المقرر إقامتها الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب. «تابع التفاصيل»

 


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