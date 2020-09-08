فرنسا تستضيف الخميس المقبل قمة دول جنوب أوروبا

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أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الاثنين أن مدينة أجاكسيو الواقعة في جزيرة كورسيكا ستستضيف يوم الخميس المقبل قمة دول جنوب أوروبا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وستجمع قمة مجموعة دول المتوسط الأوروبية السبع كلا من فرنسا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وقبرص ومالطا واليونان.

وذكرت وكالة بلومبرج أن القمة ستركز على العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وقضايا الهجرة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، فضلا عن استعراض خطط التعافي الاقتصادي من تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وسيعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات فردية مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قبل القمة.