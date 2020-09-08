محافظ دمياط تحذر المواطنين من ارتفاع منسوب المياه

أهابت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، المواطنين من واضعي اليد على أراضي طرح النهر، داخل القطاع المائي لمجرى نهر النيل، بسرعة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وإزالة كافة المزروعات والتعديات الموجودة على جانبي المجرى، وذلك تحسبًا لارتفاع مناسيب المياه، وتلافي حدوث أي غرق أو تلفيات لتلك الأراضي.

وأشارت المحافظ إلى أن ذلك جاء وفقًا لما أكدته وزارة الموارد المائية والري، بمؤشرات موسم الفيضان للعام المائي الحالي، والتي تشير إلى احتمالية إمرار تصرفات زائدة بمجرى النهر، وما يتبعه ذلك من ارتفاع مناسيب المياه بفرعي دمياط ورشيد، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث غمر لأراضي طرح النهر، المحصورة داخل القطاع المائي للمجرى والمتعدى عليها من واضعي اليد، سواء بالزراعة أو الردم أو بالبناء، والتي تسببت في حدوث اختناقات بالمجرى، وعدم القدرة على استيعاب التصرفات المارة.