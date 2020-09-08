أشار رامي ربيعة مدافع الأهلي، أن فريقه يركز في الفترة الحالية على حسم لقب الدوري، وذلك بعد الفوز على حرس الحدود بثنائية مساء الإثنين، وبعدما أقترب المارد الأحمر من اللقب حيث يتبقى له 8 نقاط من أجل التتويج رسميا بالدوري.

وقال ربيعة في تصريحات تلفزيونية لـ"أون تايم سبورتس"، بعد المباراة:«نركز على حسم لقب الدوري، قبل مواجهات دوري أبطال إفريقيا».

وشرح ربيعة أسباب تأخر الأهلي في التسجيل بالمباريات الأخيرة حيث قال:«المشكلة أن كل الفرق التي تلاقي الأهلي حاليا أصبحت تتكتل في الخلف، وبات هناك صعوبة في اختراقهم، ولكن اللياقة البدنية تفرق في هذه الحالة».

وأتم:«يكون من الصعب أن تخطف هدفا ولكن نستطع في النهاية، وفي مباراة دجلة أيضا الهدف جاء في الوقت الأخير من المباراة، وهذا ما يقربنا من حسم لقب الدوري».

وسجل الأهلي هذا الموسم ما يقرب من نصف أهدافه هذا الموسم في الربع ساعة الأخير من المباراة.