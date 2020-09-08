الصين: مذيعة التليفزيون الأسترالية المحتجزة تخضع للتحقيق بسبب انتهاك أمني

أكدت الصين أن مذيعة التلفزيون الأسترالية، رفيعة المستوى، التي تم احتجازها الشهر الماضي تخضع للتحقيق بسبب انتهاك يتعلق بأمن الدولة.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، قوله للصحفيين في بكين اليوم الثلاثاء إن تشينج لي، الصحفية والمذيعة التلفزيونية التي كانت تعمل لدى القناة الإخبارية الإنجليزية التابعة للحكومة الصينية "سي.جي.تي.إن"، "يشتبه في ارتكابها أنشطة إجرامية تهدد الأمن القومي الصيني".



وقال تشاو: "الآن يتم التعامل مع هذه القضية وفقا للقانون، وحقوق ومصالح تشينج المشروعة مضمونة بالكامل".