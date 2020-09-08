 الصين: مذيعة التليفزيون الأسترالية المحتجزة تخضع للتحقيق بسبب انتهاك أمني - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 5:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الصين: مذيعة التليفزيون الأسترالية المحتجزة تخضع للتحقيق بسبب انتهاك أمني

الاحتجاز والتحقيق
الاحتجاز والتحقيق
(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 5:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 5:20 م
أكدت الصين أن مذيعة التلفزيون الأسترالية، رفيعة المستوى، التي تم احتجازها الشهر الماضي تخضع للتحقيق بسبب انتهاك يتعلق بأمن الدولة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، قوله للصحفيين في بكين اليوم الثلاثاء إن تشينج لي، الصحفية والمذيعة التلفزيونية التي كانت تعمل لدى القناة الإخبارية الإنجليزية التابعة للحكومة الصينية "سي.جي.تي.إن"، "يشتبه في ارتكابها أنشطة إجرامية تهدد الأمن القومي الصيني".

وقال تشاو: "الآن يتم التعامل مع هذه القضية وفقا للقانون، وحقوق ومصالح تشينج المشروعة مضمونة بالكامل".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك