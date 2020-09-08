هاجم محمد هاني، ظهير أيمن الأهلي، الجماهير التي تنتقده كثيرا في الفترة الأخيرة، وتصفه بـ"اللاعب الناشئ".

صرح هاني عبر قناة ناديه مساء الاثنين "من ينتقدني ويصفني بالناشئ أطفال أعمارهم تتراوح بين 8 و9 سنوات أو شخص عاطل في بيته بلا عمل، ولا يفعل شيئا سوى الكتابة على انستاجرام، السوشيال ميديا باتت أمرا صعبا للغاية".

وعن الفوز على الحرس، أضاف لاعب الأهلي "مكسب مهم جدا لحسم الدوري مبكرا والتركيز في دوري الأبطال".

وأتم تصريحاته "أشكر اللاعبين، الكل يركز في عمله، ويقاتل على كل كرة، هذه روح الأهلي، ليست غريبة علينا، لذا حالفنا التوفيق في الفوز بهدفين وحصد 3 نقاط".