قال عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن عدد مخالفات البناء لا تتعدى الـ5000 حالة، نظرًا لأن الدولة تعمل على هذا الملف منذ فترة كبيرة، لافتًا إلى تعاون الأهالي واستجابتهم للقانون.



وأضاف الغضبان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المُذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الإثنين، أن جميع المواطنين تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن هذه فرصة ذهبية للمواطنين في تقنين أوضاعهم.



وأشار إلى أن المحافظة دشنت حملات لتوعية المواطنين بأهمية قانون التصالح منذ ثلاثة أسابيع، مؤكدًا أن هناك استجابة كبيرة من المواطنين، بطريقة غير متوقعة.



ولفت إلى أن نسبة استجابة المواطنين للقانون بلغت نسبة مرتفعة قبل مد مهلة التصالح إلى نهاية شهر سبتمبر، ذاكرًا أن الناس بدأت تتكاثف على التقظم بطلبات التصالح بعد تدشين حملات التوعية.



