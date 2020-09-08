كلية الاقتصاد بجامعة الإسكندرية تكرم الطالبة سماح هاني

كرم عميد كلية السياسة والاقتصاد بالإسكندرية الدكتور أحمد وهبان، اليوم الاثنين الطالبة سماح هاني المتفوقة والحاصلة على المركز الأول في الثانوية العامة "أدبي"، على مستوى إدارة شبراخيت بالبحيرة، بمجموع 98%، معلنًا منحها الدراسة في الكلية بالمجان، بحضور والداتها وخالها وأحد مدرسيها في الثانوية العامة.

وأعربت الطالبة عن سعادتها، قائلة: "الحمد لله تحقق حلمي في الالتحاق بالكلية وحلمي الثاني أن أكون سفيرة أمثل بلدي في كل دول العالم".

ورحبت بها إدارة الكلية ممثلة في العميد والوكلاء ورؤساء الأقسام، حيث قال عميد الكلية للطالبة إن المنحة مقدمة من جامعة الإسكندرية شاملة الإقامة بالمدينة الجامعية، وطالبها بأن تواصل كفاحها للاحتفال بها بعد 4 سنوات كمعيدة، مشيرًا إلى حرص الكلية على احتضان الطلاب المتفوقين، وتوفير سبل التفوق والتدريب لهم.

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