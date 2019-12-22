اليونان: تركيا هي الدولة الوحيدة التي تفتح جبهات حرب وتهدد جيرانها

قال وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، إن "تركيا هي الدولة الوحيدة التي تفتح جبهات حرب في كل مكان، وتهدد جيرانها بالحرب إذا اختاروا ممارسة حقوقهم القانونية".

وأضاف دندياس، بعد لقائه وزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو، الذي يزور أثينا حاليا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن "هذا يعد انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة"، مستشهدا بعدد من الإجراءات غير القانونية والاستفزازية التي تقوم بها تركيا، مثل إصدار وتجديد "نافتكس" للأنشطة البحثية في الجرف القاري اليوناني، والتهديدات المباشرة، والمناورات بنيران حية.

وشدد على ضرورة وقوف أوروبا بشكل كامل ودون تردد في مواجهة التحديات التركية والمسائل الأمنية والهجرة، مضيفا: "الاختيار بسيط، والأمر متروك لتركيا لاختياره، إما حوار بدون تهديدات وابتزاز أو عقوبات".

واعتبر أن تصرفات تركيا ليست موجهة فقط ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بل موجهة ضد الاتحاد نفسه، كما كان في فبراير في إفروس، وفي بحر إيجه، وفي شرق البحر المتوسط، مشددا على أن تركيا تنتهك جوهر مبادئ الاتحاد وجوهر المكتسبات الأوروبية المشتركة، ولهذا السبب تتطلب هذه التحديات المشتركة إجابات مشتركة.

وأكد أن اليونان مستعدة دائما للحوار مع تركيا، ولكن للحوار في إطار القانون الدولي، وليس في ظل التهديدات والابتزاز، وأن الحوار سيبدأ بشرط عدم وجود السفن الحربية التركية، منوها بأن الاتحاد الأوروبي ليس فقط تحالفا بين الدول، بل إنه أسرة تقوم على القيم المشتركة على التضامن وسيادة القانون.

وحول الوضع في ليبيا، قال دندياس، إن "اليونان تسعى باستمرار إلى لعب دور إيجابي في ليبيا، من خلال مشاركتها في مسار برلين، وكيفية تأثير ليبيا على تدفقات الهجرة التي تضع مالطا في موقف صعب".