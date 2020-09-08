محافظ بورسعيد عن غرق عقار في مياه الصرف: سنحل المشكلة خلال أسبوعين

علق عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على واقعة غرق أحد العقارات المدرجة داخل التراث المعماري، بالكامل في شارع عباس العقاد بالمحافظة في مياه الصرف الصحي، قائلًا إن العقار تاريخي أثري.

وأضاف الغضبان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المُذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الإثنين، أنه زار هذه المنطقة مع رئيس الحي ومندوب من الشركة القابضة للصرف الصحي، وتم توجيه تعليمات برفع كفاءة الشارع ليصبح بنفس منسوب الشارع المقابل له.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه سيحل المشكلة خلال أسبوعين على الأكثر، رغم عدم صحة ما تم تداوله من غرق الشارع بالصرف الصحي، متابعًا: «عديت من الشارع ده الصبح وماكنش فيه مياه صرف صحي تحت الشارع.. لكن سأحل المشكلة».