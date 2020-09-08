 إظلام تام في وسط وغرب وجنوب ليبيا - بوابة الشروق
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إظلام تام في وسط وغرب وجنوب ليبيا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 11:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 11:50 م


انهارت الشبكة الكهربائية وحدث إظلام تام في كامل مناطق وسط وغرب وجنوب ليبيا مساء اليوم الثلاثاء.

صرح بذلك عضو مكتب الإعلام بالشركة العامة للكهرباء "لطفي غومة"، ورجح غومة أن يكون السبب وراء انقطاع الكهرباء قيام البعض بإعادة التيار الكهربائي بالقوة في بعض المناطق عند تطبيق برنامج "طرح الأحمال" الذي تعتمده الشركة من أجل المحافظة على الشبكة.

وأفاد غومة أن مهندسي وفنيي الشركة يحاولون إعادة التيار في اقرب وقت.

وتعاني ليبيا منذ عام 2011 من عجز في إنتاج الطاقة، الأمر الذي يؤدي خلال فصلي الصيف والشتاء إلى قطع الكهرباء لمدد تتجاوز أحيانا 20 ساعة في اليوم، فيما تكرر في صيف هذا العام حدوث إظلام تام في عموم البلاد.


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