الحضري لرمضان: ستواجه نفس مصيري في الأهلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يرى عصام الحضري الحارس الأسطوري لمنتخب مصر، أن رمضان صبحي سيواجه نفس مصيره مع الأهلي بعد إعلان انتقاله الرسمي أمس الإثنين لصفوف بيراميدز.

وأعلن بيراميدز تعاقده الرسمي مع رمضان صبحي حتى عام 2025، بعد شراءه من صفوف فريق هدرسفيلد الإنجليزي، بعد أن أبلغ اللاعب إدارة النادي الأهلي برفضه الاستمرار مع الفريق ورغبته في الانتقال لبيراميدز.

وقال الحضري في تصريحات لقناة النهار الفضائية:" رمضان سيواجه نفس مصيري مع الأهلي، هناك بعد التقاليد في النادي تصعب من عودته مرة أخرى للفريق بالمستقبل".

وأضاف:" رمضان لن يعود للأهلي حتى لو تغيرت الإدارة الحالية برئاسة الخطيب، تغير أمامي 3 مجالس وجميعهم رفضوا عودتي للنادي".

ورحل الحضري بدون موافقة الأهلي في شتاء 2008 إلى سيون السويسري، ورفضت إدارة القلعة الحمراء برئاسة حسن حمدي الرئيس الأسبق للنادي عودة الحارس للفريق مجدداً بعد واقعة هروبه.