إحالة 205 أطباء وممرضين بمستشفى أبو حماد المركزي للتحقيق

قرر الدكتور مموح غراب، محافظ الشرقية، إحالة 205 طبيب وصيدلي وأخصائي وفني وتمريض وعامل من فريق مستشفى أبو حماد المركزي، للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة؛ لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء زيارة مفاجئة شنها المحافظ للمستشفى للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المُقدمة للمرضى.

وأعرب المحافظ، في بيان له، اليوم الثلاثاء، عن دهشته لعدم تواجد هذا العدد الكبير من العاملين بالمستشفى، الأمر الذي بدوره يؤدي إلى حدوث خللًا في الخدمة الطبية المُقدمة للمرضى، قائلًا: ليس من المعقول أن يأتي المريض للحصول على الخدمة الطبية ولا يجد من يُقدمها له.

ووجه محافظ الشرقية، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بتفعيل دور لجان المتابعة والمرور المفاجيء على المستشفيات المركزية والعامة والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بنطاق المحافظة؛ لضبط منظومة العمل ومتابعة مستوى الخدمات الصحية المُقدمة للمرضى.