إجراء تدريبات بحث وإنقاذ بين قبرص والممكلة المتحدة

أعلن مركز التنسيق والإنقاذ المشترك لقبرص، إجراء تدريبات مشتركة للبحث والإنقاذ داخل المنطقة المخصصة بمشاركة وحدات البحث والإنقاذ وموظفين من قبرص والمملكة المتحدة.

وذكر المركز -في بيان أوردته وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) اليوم الثلاثاء- أن سفينة المسح متعددة الوظائف (إتش إم إس إنتربرايز) التابعة للبحرية الملكية وطائرة هليكوبتر من وحدة طيران شرطة قبرص وطائرة هليكوبتر من السرب 84 شاركت سلاح الجو الملكي البريطاني في تدريبات طيران للبحث والإنقاذ، تحت سيطرة وإشراف مركز التنسيق والإنقاذ المشترك في (لارنكا) بالتنسيق والتعاون الوثيق مع البحرية الملكية.

وأشار البيان إلى أنه شارك في التدريبات على متن وحدات البحث والإنقاذ، ممرضات متخصصات من دائرة الخدمات الصحية الحكومية.