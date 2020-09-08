 رسميا .. اتحاد الكرة الجزائري يلغي بطولة الكأس لموسم 2019 - 2020 - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 7:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

رسميا .. اتحاد الكرة الجزائري يلغي بطولة الكأس لموسم 2019 - 2020

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 6:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 6:58 م

أعلن اتحاد الكرة الجزائري اليوم الثلاثاء، إلغاء نسخة بطولة كأس الجزائر لموسم 2020 /2019

وذكر الاتحاد في بيان مقتضب نشره في موقعه الرسمي أن مكتبه التنفيذي قرر في اجتماعه الشهري اليوم، إلغاء نسخة بطولة كأس الجزائر لموسم 2019 / 2020، دون أن يذكر الأسباب، لكن مصادر عديدة ربطتها بتفشي فيروس كورونا.

كان الاتحاد الجزائري قرر مبدئيا إلغاء بطولة الكأس، في اجتماعه مع مسؤولي الأندية التي بلغت دور الثمانية من هذه المنافسة أمس الأول الأحد.

وسبق للاتحاد الجزائري إنهاء بطولة دوري المحترفين قبل 8 جولات من ختام الموسم، مع إعلان شباب بلوزداد بطلا للمسابقة.

يشار إلى أن النشاط الرياضي في الجزائر معلق منذ منتصف مارس الماضي على خلفية تشفي فيروس كورونا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك