أعلن اتحاد الكرة الجزائري اليوم الثلاثاء، إلغاء نسخة بطولة كأس الجزائر لموسم 2020 /2019

وذكر الاتحاد في بيان مقتضب نشره في موقعه الرسمي أن مكتبه التنفيذي قرر في اجتماعه الشهري اليوم، إلغاء نسخة بطولة كأس الجزائر لموسم 2019 / 2020، دون أن يذكر الأسباب، لكن مصادر عديدة ربطتها بتفشي فيروس كورونا.

كان الاتحاد الجزائري قرر مبدئيا إلغاء بطولة الكأس، في اجتماعه مع مسؤولي الأندية التي بلغت دور الثمانية من هذه المنافسة أمس الأول الأحد.

وسبق للاتحاد الجزائري إنهاء بطولة دوري المحترفين قبل 8 جولات من ختام الموسم، مع إعلان شباب بلوزداد بطلا للمسابقة.

يشار إلى أن النشاط الرياضي في الجزائر معلق منذ منتصف مارس الماضي على خلفية تشفي فيروس كورونا.