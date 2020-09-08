نتنياهو يسافر إلى واشنطن الأسبوع المقبل لحضور مراسم اتفاقية السلام مع الإمارات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن سفره الأسبوع المقبل إلى واشنطن، لحضور مراسم اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات في البيت الأبيض.

وقال في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء: «‏أتشرف بالسفر الأسبوع المقبل إلى واشنطن بدعوة من الرئيس ترامب؛ للمشاركة في المراسم التاريخية التي ستقام في البيت الأبيض لإقامة اتفاقية سلام بين إسرائيل والإمارات».

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستضيف حفل توقيع الاتفاق الدبلوماسي التاريخي لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات يوم 15 سبتمبر، وذلك نقلًا عن وكالة «رويترز» للأنباء.

ويشمل الاتفاق الذي أُعلن عنه في البيت الأبيض في 13 أغسطس عقب محادثات قال مسؤولون إنها استغرقت 18 شهرًا، موافقة الإمارات على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، التي ستقبل بالاستمرار في خطط تعليق ضم أراض بالضفة الغربية.