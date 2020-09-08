كازاخستان تسجل 64 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، تسجيل 64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد حتى الآن إلى 106 آلاف و425 حالة.

وذكرت وزارة الصحة -في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية، اليوم الثلاثاء- أن البلاد سجلت أيضا على مدار يوم أمس 239 حالة شفاء تام من الفيروس، مما رفع إجمالي عدد المتعافين من عواقب المرض إلى 99 ألفا و893 شخصاً.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الكازاخية أمس الإثنين، افتتاح مركزا طبيا للكشف عن فيروس كورونا في مطار (آلماتا) الدولي بين المسافرين الدوليين، وذلك عن طريق أخذ مسحات من الأنف والحلق.