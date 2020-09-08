ماليزيا تضغط من أجل إعادة توطين اللاجئين وبينهم الروهينجا

طلبت ماليزيا من دول ثالثة قبول بعضا من إجمالي 177 ألف لاجئ وطالب لجوء في البلاد، حسبما قال مسؤول لنواب البرلمان اليوم الثلاثاء.

وقال مستورا يزيد، وهو نائب وزير في ديوان رئيس الوزراء، ردا على أسئلة من نواب " نيجارا"، الغرفة الأعلى بالبرلمان، إنه سوف يتم إعادة توطين اللاجئين "إذا أمكن نقلهم إلى بلد ثالث أو إلى وطنهم".

وتعتبر الحكومة الماليزية اللاجئين رسميا مهاجرين غير شرعيين، ولم تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، والتي "تحدد حقوق اللاجئين، فضلا عن الالتزامات القانونية على الدول لحمايتهم".

وقال مستورا: "يتعين علينا أيضا تحديث قوانيننا حتى إذا شرعنا في التصديق على الاتفاقية، يتم وضع حقوق مواطنينا في المقام الأول".

وكثفت الشرطة الماليزية بالفعل عملياتها لاعتقال المهاجرين غير الشرعيين بعد تفشي وباء كورونا، وقامت بترحيل الآلاف إلى إندونيسيا والفلبين.

يشار إلى أن أكثر من نصف اللاجئين المسجلين لدى الأمم المتحدة في ماليزيا هم من أقلية الروهينجا العرقية المسلمة في ميانمار ذات الأغلبية البوذية.