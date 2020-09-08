ميركل: لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن نورد ستريم 2

تركت المستشارة الألمانية مسألة وقف خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، كرد فعل على واقعة تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، أمرًا مفتوحًا.

وقالت ميركل اليوم الثلاثاء، نقلا عن تصريحات مشاركين بأول اجتماع للكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي تنتمي إليه ميركل بعد العطلة الصيفية، إنها لم تتخذ قرارًا نهائيًا، مؤكدة أنه ثبت على نحو لا شك فيه أن نافالني تعرض للتسميم.

ونقل المشاركون في الاجتماع عن ميركل أنها أكدت أنه من الأفضل أن يكون هناك رد أوروبي على واقعة نافالني، وأضافت أنه لم يكن هجوما على ألمانيا، ولكنه يتعين على ألمانيا استيضاح الواقعة بصفتها عضوا بالاتحاد الأوروبي.

وأوضحت ميركل أيضا أنه لا بد من الإنصات بشكل دقيق لما قاله الشركاء بالاتحاد الأوروبي، مضيفة أنه يجب أن يكون هناك تنسيق وثيق، وأن الخطوة القادمة ستكون حاليا أن تستجلي روسيا ملابسات الواقعة، مشددة على ضرورة أن يصدر قرار مشترك من الاتحاد الأوروبي بعد ذلك، وذلك بحسب تصريحات المشاركين في الاجتماع.