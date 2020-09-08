دخل البرتغالي كريستيانو رونالدو التاريخ من أوسع الأبواب بعدما كسر حاجز الـ100 مع منتخب بلاده، كأول لاعب في تاريخ القارة الأوروبية يحقق هذا الرقم.

وسجل رونالدو هدفين في مرمى السويد، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، ليصل للهدف 101 مع المنتخب البرتغالي.

ولأن التاريخ لا يكتب في يوم وليلة.. فبالتأكيد رونالدو حقق هذا الرقم الأسطوري في عدة سنوات لذلك سنرصد لكم بالأرقام كم هدف سجله رونالدو في كل عام ميلادي منذ أن افتتح سجله التهديفي المنتخب البرتغالي..

لعب رونالدو أولى مواجهاته مع المنتخب البرتغالي في عام 2003، ولكن أول أهدافه كانت في عام 2004.

عدد أهداف رونالدو في كل عام :

2004 ( 7 أهداف)

2005 (هدفين)

2006 (6 أهداف)

2007 (5 أهداف)

2008 (هدف وحيد)

2009 (هدف وحيد)

2010 (3 أهداف)

2011 (7 أهداف)

2012 (5 أهداف)

2013 (10 أهداف)

2014 (5 أهداف)

2015 (3 أهداف)

2016 (13 هدفا)

2017 (11 هدفا)

2018 (6 أهداف)

2019 (14 هدف)

2020 (هدفين في مرمى السويد).