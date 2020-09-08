رئيس الهيئة العربية للتصنيع: نحرص على فتح مجالات تعاون مع الشركات اليابانية

قال عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن هذه الزيارة الثانية للسفير الياباني في مصر للهيئة، مؤكدًا حرص الهيئة على فتح مجالات تعاون مع الشركات اليابانية، لما لها من تقدم وتكنولوجيا حديثة.

وأضاف «التراس» خلال تصريحات لفضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الإثنين، أنه تم تناول التعاون في مجالات محددة سيتم مناقشتها فيما بعد، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة خاصة بإشراك شركة تويوتا في المشروع القومي للدولة لإحلال السيارات الميكروباص المتقامة بسيارات حديثة صديقة للبيئة.

وأوضح أن هذا التعاون يتم من خلال برنامج تتبناه الدولة، تقدم فيه تسهيلات لمالكي هذه السيارات للتخلص من السيارات المتقادمة، لتقديم خدمة أفضل وبسعر مناسب، لافتًا إلى استكمال المباحثات في شكل التعاون مع شركة تويوتا.

وأشار إلى التعاون مع شركة تويوتا في صناعة سيارات الدفع الرباعي بماركة تويتوتا، ليتم إنتاجها في مصنع الـjeep التابع للهيئة، منوهًا بضخ استثمارات جديدة لصالح مشروع الميكروباص، عن طريق استغلال الموارد الطبيعية.

واستقبل الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الاثنين، سفير اليابان بالقاهرة، ماساكي نوكي، لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات المختلفة.