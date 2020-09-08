قال مختار نوح، القيادي الأسبق بجماعة الإخوان المسلمين، إن الإخواني إبراهيم منير، لن يمثل وجهة إخوانية تقليدية ذات بريق، لافتًا إلى أن اختيار المرشد يتطلب وضع البريق الفقهي أمام الحركة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن منير له العديد من الآراء عن المثلية والشذوذ وحرية الغرب وأن الإسلام لا يتنافى مع حرية الآخرين، ليسأل «أديب»: «هو ينفع المرشد عايش خارج مصر؟».

وأشار القيادي الأسبق بالإخوان إلى أن تواجد المرشد خارج مصر نقطة ضعف وقوة، قائلًا: «كونه بريطانيًا وعلى اتصال بالمخابرات البريطانية بلد المنشأ والتمويل الأصلي للإخوان نقطة قوة».

ولفت إلى أن الإخوان لا يقودهم أحد الآن، فضلًا عن أنهم منقسمون إلى ست فرق كل فريق يقوده مجموعة، متابعًا: «قنوات الشرق ومكملين يقودون بعضهم وكل همهم الدرهم والدينار ولا يحبون الانتماء لأي تنظيم».