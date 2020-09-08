حفل خطوبة تحت مياه خليج العقبة بمدينة دهب

في حفل فريد من نوعه، أقام غطاس حفل خطوبته، بشكل مميز لم يخطر ببال أحد، وسط الشعاب المرجانية والكائنات البحرية بمختلف أنواعها وأشكالها، في أعماق مياه خليج العقبة بمدينة دهب.

وكان حفل خطوبة البطل الغطاس صدام الكيلاني على فتاة إسبانية تدعى "بيا ليجورا".

وقال الغطاس صدام الكيلاني، إن خطيبته الإسبانية من عشاق الطبيعة بمدينة دهب، وهي لها نفس هواتي من عشق الغطس وخاصة بمدينة دهب، لذلك قررنا أن نحتفل بشكل مميز وفي نفس الوقت نمارس أفضل هواية لنا.

وأضاف الكيلاني أنه على الرغم من عملها كطبيبة ولكنها من عشاق المغامرة تحت الماء، لذلك جمعتنا قصة حب مشركة، وقررنا تصميم بدل غطس سواريه، وهي صناعة مصرية، في مصنع لبدل الغطس بمدينة شرم الشيخ، وبالفعل صمم بدل حفل الخطوبة شبابين مصرييين هما محمد عبد التواب، وعبد النعيم فاروق.

وأوضح أنهما كانا حريصان على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية في حفل الخطوبة، والاحتفال بدون معازيم تحت الماء في منطقة اللايت هوس، ومن المقرر أن يجرى الزفاف بعد انتهاء جائحة كورونا تحت الماء أيضًا، بحضور كوكبة من الغطاسين.

وأشار إلى أنهما يفكران في التدريب على غطسه معًا، لدخول موسوعة جينيس، للأرقام القياسية بأطول غطسة في العالم.