السودان يخصص 150 مليار جنيه لمواجهة آثار الفيضانات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزيرة المال والتخطيط الاقتصادي السوداني، هبة أحمد علي، تخصيص أكثر من 150 مليار جنيه سوداني (مليارين و700 مليون دولار أمريكي) لتخفيف آثار الفيضانات التي ضربت البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، تم تخصيص 33 مليار جنيه لوزارة الصحة، لمقابلة الاحتياجات الصحية الطارئة.

ونوهت هبة إلى أن الوزارة عقدت اجتماعات مع المانحين للمساهمة في درء آثار الفيضانات، وأن الوزارة تعمل بتنسيق تام مع غرفة الطوارئ القومية.

وأوضحت الوزيرة أنه تم وضع برنامج من 7 أولويات، أولها معاش المواطنين عبر برنامج "سلعتي" الذي انطلق بتمويل من وزارة المالية ومتابعة وإشراف وزارة التجارة والصناعة، ويطرح البرنامج سلع تقل بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% عن السوق.

وأعلنت الوزيرة، برنامج للإصلاح الاقتصادي لكبح جماح التضخم خلال عام، بجانب برامج أخرى مصاحبة مثل برنامج دعم الأسر الذي ينطلق في أكتوبر المقبل، بالتعاون مع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية.

واجتاحت الفیضانات السودان، رغم بدء إثیوبیا في ملء خزان سد النھضة على النیل الأزرق في یولیو.