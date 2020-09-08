 مسئول أوكراني ينفي دخول المعارضة البيلاروسية المفقودة إلى بلاده - بوابة الشروق
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مسئول أوكراني ينفي دخول المعارضة البيلاروسية المفقودة إلى بلاده

علم أوكرانيا<br/>
علم أوكرانيا
كييف - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 9:47 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 9:47 ص

نفى مسؤول أوكراني، اليوم الثلاثاء، دخول المعارضة البيلاروسية ماريا بوليستيكوفا إلى الأراضي الأوكرانية.

ذكرت ذلك قناة (الحرة) الأمريكية، في نبأ عاجل لها دون المزيد من التفاصيل.

وكانت المعارضة البيلاروسية، قد أعلنت في وقت سابق، فقدان الاتصال بالقيادية في المجلس التنسيقي التابع لها، ماريا كوليسنيكوفا، وعضوين آخرين في المجلس.

بدورها، أعربت الخارجية الألمانية عن قلقها إزاء اختفاء ماريا كوليسنيكوفا، ودعت السلطات البيلاروسية للكشف عن مكان تواجدها وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، كما أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عن قلقه إزاء سلامة المعارضة كوليسنيكوفا، داعيا الحكومة البيلاروسية لأن تكون "عودتها الآمنة" من أولويات السلطات.


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