قال دكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال، عملت على السماح بإصدار 5 أنواع جديدة لإصدارات الصكوك، وافق عليها الأزهر الشريف، تمثلت في صكوك الاستصناع، صكوك الوكالة للاستثمار، صكوك السَلم، صكوك المزارعة، وصكوك المساقاة.

وأعلن عمران، اليوم، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1760) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وقبل التعديل كانت اللائحة التنفيذية للصكوك تتضمن 4 أنواع، وهي: المرابحة، والإجارة، والمضاربة، بالإضافة إلى المشاركة.

ووافقت الهيئة في أبريل الماضي على أول إصدار للصكوك لشركة عقارات مدرجة في البورصة بقيمة ملياري جنيه.

وبحسب تصريحات صحفية سابقة لسيد عبدالفضيل رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالهيئة، فإن الصكوك تتمتع بميزة تنافسية عن باقي الأدوات التمويلية الأخرى بالنسبة للجهة المصدرة، أبرزها أن التمويل من خلال الصكوك يعد الأقل عبئاً، بالإضافة إلى المشاركة فى الأرباح، حيث إن الشركة المصدرة للصك تحدد عائد معين لحملة الصكوك يحصلون عليه طوال فترة عمر الصك، كما أنهم شركاء فى الخسارة حال تكبد المشروع لخسائر، لذا يعد الصك أداة متوازنة بين الأسهم والسندات.

وتابع: فضلاً عن أنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية وهي ميزة كبيرة تجذب دماء جديدة وشريحة عريضة من المستثمرين الذين يفضلون الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن الصكوك أكثر الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة جذباًً، حيث إنها الأعلى عائداً، مقارنة بأدوات الاستثمار البنكية الإسلامية.