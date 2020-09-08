أمريكا تفرض عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين لدعمهما حزب الله



فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين لتقديمهما الدعم المادي لحزب الله، وهو حزب سياسي وجماعة مسلحة تصنفها الولايات المتحدة على أنها منظمة إرهابية.

وساعد يوسف فينيانوس، وزير النقل السابق ، وعلي حسن خليل، وزير المالية السابق ، حزب الله المدعوم من إيران وساهما في الفساد الممنهج في لبنان، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان اليوم الثلاثاء:"أثناء توليهما مناصب في الوزارات اللبنانية السابقة، منح فينيانوس وخليل مزايا سياسية واقتصادية لحزب الله، بما في ذلك ضمان فوز الشركات المملوكة لحزب الله بعقود حكومية بملايين الدولارات ونقل الأموال من الوزارات الحكومية إلى المؤسسات المرتبطة بحزب الله".

وتعمل الجماعة الشيعية كحزب سياسي في لبنان وتشغل مقاعد في البرلمان اللبناني.