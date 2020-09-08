نائب محافظ القاهرة: قيمة التخفيضات على رسوم تصالح مخالفات البناء ستصل لأكثر من 40%

قال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إنه يجري حاليًا تشكيل لجان في مناطق المحافظة الأربع، لإعادة تقييم سعر التصالح على المتر في مخالفات البناء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، أنه جاري تخفيض رسوم التصالح؛ لتخفيف العبء على المواطنين، معقبًا: «التخفيضات جيدة جدًا يمكن أن تصل إلى أكثر من 40%».

وأشار إلى أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة سيعتمد تخفيض رسوم التصالح في جميع أحياء القاهرة، وسيتم إعلانها لكل المواطنين، لافتًا إلى أنه يتم مراعاة البعد الاجتماعي للمنطقة وخاصة التي يغلب عليها الطابع الشعبي، حيث يتم تقسيم المناطق وفقًا لتصنيفات.

وعن أسباب وضع لافتات على العقارات المخالفة في القاهرة، أوضح نائب المحافظ، أن وضع مثل تلك الملصقات بهدف توعية المواطنين قبل شراء الوحدات في عقار مخالف، مشيرًا إلى أنه يجب على المواطن قبل شراء أي وحدة الذهاب إلى الحي والاستفسار عن طبيعتها.