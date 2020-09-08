مالطا: وزير العدل تبادل مئات الرسائل مع المشتبه به في جريمة قتل الصحفية كاروانا جاليزيا

ذكرت وسائل إعلام محلية في مالطا اليوم الثلاثاء، أن وزير العدل إدوارد زاميت لويس، تبادل مئات الرسائل النصية على تطبيق "واتس آب"، مع الرجل المتهم بالتخطيط لقتل الصحفية الراحلة دافني كاروانا جاليزيا.



وذكرت صحيفة "تايمز أوف مالطا" أن وزير العدل والمتهم يورجن فينيش، قد قاما بتبادل الرسائل النصية بين بعضهما البعض لنحو 700 مرة خلال الفترة بين يناير وأكتوبر من عام 2019.



وكان قد تم إلقاء القبض على فينيش، وهو رجل أعمال مالطي بارز، في نوفمبر 2019، ووجهت إليه تهمة التواطؤ في قتل كاروانا جاليزيا.



ومن جانبه، لم ينف الوزير المالطي تبادل الرسائل مع فينيش عندما طُلب منه التعليق على الامر. وقال للصحيفة إنه توقف عن التواصل مع المشتبه به في جريمة القتل "قبل فترة طويلة" من القبض عليه، مشيرا إلى أنه لا تربطه علاقة تجارية معه.



ويشار إلى أن فينيش هو مدير كونسورتيوم فاز في مناقصة من الحكومة المالطية عام 2013، لبناء محطة لتوليد الطاقة بالغاز.



وقد تم في عام 2018، الكشف عن أنه يمتلك شركة سرية تعمل في الخارج وتحمل اسم "17 بلاك" ولها صلات مع وزير الطاقة السابق كونراد ميزي، ورئيس هيئة موظفي رئيس الوزراء كيث شمبري، ورئيس الوزراء جوزيف موسكات.



وقد نفى كل من ميزي وشمبري مزاعم تفيد بأنهما كانا سيتلقيان مدفوعات من الشركة السرية.



وكانت كاروانا جاليزيا كتبت قبل أشهر من مقتلها في تفجير سيارة في أكتوبر من عام 2017، موضوعا حول "17 بلاك".