الفلبين تسجل 3281 إصابة جديدة و26 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، تسجيل 3281 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 241 ألفًا و987 شخصًا.

وأوضحت الوزارة -وفقًا لصحيفة (فلبين ستار) الفلبينية اليوم الثلاثاء- أنه تم تسجيل 26 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 3 آلاف و916 حالة، وتسجيل 286 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين من المرض إلى 185 ألفًا و178 شخصًا حتى الآن، فيما لا تزال هناك 52 ألفًا و893 حالة نشطة.

وأشارت إلى أنه تم أمس تسجيل 1383 إصابة في أقل زيادة يومية منذ منتصف يوليو الماضي، منوهة بأن البلاد شهدت ارتفاعًا في الإصابات خلال أغسطس الماضي بعد المزيد من تخفيف إجراءات الحجر الصحي، ولكن لوحظ انخفاض في عدد الحالات الجديدة في الأيام الماضية.

ولفتت إلى أن الأرقام المسجلة اليوم تعود بيانات قدمها 81 معملًا فقط من أصل 115 معمل اختبار للفيروس في البلاد، منوهة بأنه لا تزال منطقة العاصمة الوطنية "مترو مانيلا" المصدر الأول للحالات الجديدة بواقع 1420 حالة.