وزير التموين: إنشاء مناطق لوجستية ومراكز تجارية فى المحافظات وفرت نصف مليون فرصة عمل

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هدف وزارة التموين إتاحة السلع بجودة عالية وبأسعار عادلة، لافتًا إلى أن تحقيق الهدف قد يبدو بسيطًا، وفقًا لتعبيره.

وأضاف «المصيحلي» خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، على هامش افتتاح أول منفذ للسلع التموينية بالشراكة مع القطاع الخاص، أن تحقيق الهدف يحتاج إلى مهام هامة منها إعادة بناء البنية الأساسية للتجارة الداخلية.

من جانبه أشار إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن الوزارة لديها شراكات منذ سنوات مع القطاع الخاص في مجموعة من المشروعات التجارية بثمان محافظات، متابعًا أن التعاون أدى إلى إنشاء مناطق لوجستية.

ولفت إلى إنشاء مناطق لوجستية ومراكز تجارية في 11 محافظة بالتعاون مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية 50 مليار جنيه، ومساحات تتعدى 400 فدان، قائلًا إنها توفر فرص عمل لنصف مليون مواطن.

وافتتح أول منفذ لطرح السلع الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك ضمن مشروع طرح المنافذ الصناعية داخل السلاسل الخاصة داخل القطاع الخاص لرفع الكفاءة وتطوير المجمعات الاستهلاكية.