قال السفير إيهاب نصر، سفير مصر بروسيا، إن غدًا سيشهد استئناف حركة الطيران بين القاهرة وموسكو، بعد التوقف، بسبب انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أن مصر الدولة الخامسة التي يتم إرسال الطيران لها بشكل مباشر.

وأضاف «نصر» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن مصر ستكون أعلى الجهات كثافة في التشغيل بالنسبة لروسيا، قائلًا إن السائح الروسي يتطلع للاستجمام والسياحة.

وأكد أن الرحلة المقبلة إلى مصر غدًا مباعة بالكامل، معقبًا: «لا يوجد بها كرسي فاضي، وحجم الإقبال والتطلع من الجانب الروسي لزيارة مصر كبير»، بحسب تعبيره.

ولفت سفير مصر بروسيا إلى أن استئناف الطيران بين البلدين فرصة للذهاب إلى مقاصد غابت عن السوق الروسي، موضحًا أن السوق الروسي كان تقليديًا بالذهاب إلى سياحة الشواطئ.

وأوضح أن هناك جيلًا جديدًا من الشباب الروسي متشوق للسياحة الثقافية، متابعًا: «هناك تنوع كبير في السوق الروسي، والسائح الروسي يتطلع للسياحة الثقافية، لكنها لم تسوق بشكل جيد».

وأعلن المستشار الإعلامي للسفارة المصرية في موسكو، أحمد عبد المعز، اليوم الثلاثاء، استئناف حركة الطيران بين القاهرة وموسكو بدايةً من غدا الأربعاء، وذلك بعد توقف دام لمدة 6 أشهر، إثر ظهور جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يبدأ استئناف الطيران بتسيير 3 رحلات أسبوعيا من موسكو إلى القاهرة والعكس، في الوقت الذي تسعي فيه السفارة المصرية لعودة الطيران المنتظم بين البلدين من خلال التواصل مع الجهات المعنية.