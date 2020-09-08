 وزيرة الإنتاج الدفاعي الباكستانية: نعتبر اليابان شريكًا مهمًا‎ - بوابة الشروق
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وزيرة الإنتاج الدفاعي الباكستانية: نعتبر اليابان شريكًا مهمًا‎

زبيدة جلال
زبيدة جلال
إسلام آباد - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 3:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 3:28 م
قالت وزيرة الإنتاج الدفاعي الباكستانية زبيدة جلال، اليوم الثلاثاء، إن باكستان تولي أهمية بالغة لروابطها مع اليابان، مؤكدة أن بلادها تعتبر اليابان شريكاً دفاعياً مهماً لها.

وأضافت جلال -في تصريح أدلت بها خلال لقائها مع السفير الياباني لدى باكستان ماتسودا كونينوري في إسلام آباد- أن باكستان واليابان لديهما إمكانية ضخمة للتعاون في مختلف المجالات، مشددةً على ضرورة العمل بين البلدين لتعزيز المزيد من التعاون الثنائي في مختلف المجالات لاسيما الدفاع والتجارة والاقتصاد، حسبما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

من جانبه، أكد السفير ماتسودا كونينوري، مواصلة دعم الحكومة اليابانية لباكستان واستكشاف الآفاق الجديدة للتعاون الثنائي.

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