قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن هناك تشكيكًا في قدرة الدولة المصرية على استدامة المعروض من السلع أو تغير سعرها، مؤكدًا أن الدولة لم تواجه نقصًا في أي سلعة أو منفذ أو محافظة منذ جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» شهر فبراير مارس الماضي.

وأضاف عشماوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أنه «لم يتحرك سعر أي منتج على مستوى الجمهورية بالكامل منذ بداية الجائحة»، واصفًا الأمر بأنه «تحدي كبير».

وأشار إلى أن العديد من الأسواق في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا تأثرت سلبًا بسبب أزمة كورونا، متابعًا: «التشكيك في كل مكان وكل حين، والمستهلك يدرك الأمر على الأرض».