الشرقية للدخان: لا زيادة في أسعار السجائر

قال هاني أمان، العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، إنه لم يتم رفع أسعار السجائر، مشيرًا إلى تغيير أسعار «السيجار» والدخان الشعر «اللف» فقط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، أن أسعار أصناف «السيجار» التي تنتجها الشركة لم تتغير منذ نحو عامين تقريبًا، متابعًا أن الشركة تراجع أسعار منتجاتها والتكاليف والمدخلات كل ثلاثة أشهر.

وأكد أن الشركة تحاول السيطرة على أسعار منتجاتها قدر الإمكان حرصًا على المواطن، ولكن في بعض الأحيان يصعب التكملة وفقًا للأسعار القديمة بسبب رفع التكلفة على الشركة نفسها، بحسب قوله.

وأشار العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، إلى أن مبيعات كل أصناف «السيجار» تمثل أقل 1% من إيرادات الشركة كلها.

وكانت الشركة الشرقية للدخان «ايسترن كومباني» قد أعلنت أمس الاثنين، زيادة أسعار بعض منتجات السيجار ودخان الشعر.