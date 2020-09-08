 إقبال الناخبين في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ في بورسعيد - بوابة الشروق
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إقبال الناخبين في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ في بورسعيد

محافظة بورسعيد
محافظة بورسعيد
محسن عشري
نشر في: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 3:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 3:56 م

شهد اليوم الأول من جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة بورسعيد، لاختيار مرشح فردي أحدهما مستقل والآخر حزبي، إقبالًا من الناخبين للمشاركة في الإدلاء بأصواتهم.

وباشر المستشار أحمد مرشد القيام بالإشراف على أعمال اللجنة الفرعية المشتركة رجال وسيدات رقم ١١ بمدرسة أشتوم الجميل بنطاق حي العرب، لانتخابات مجلس الشيوخ في ميعادها المحدد.

ومن ناحيته، أدلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صوته في لجنة مدرسة المشير أحمد إسماعيل الإعدادية بنات بنطاق حي الشرق، حيث أشاد بوعي المواطن البورسعيدي، وحرصه على التوافد للمشاركة في العملية الانتخابية.

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