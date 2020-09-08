ترامب يسعى إلى فصل الاقتصاد الأمريكي عن الصين

تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية فصل الاقتصاد الأمريكي عن الصين، في خطوة قد تعني فصل أكبر اقتصادين في العالم عن بعضهما.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين خارج البيت الأبيض "عندما تذكر كلمة فصل، فهي كلمة مثيرة للاهتمام".

وألمح إلى أن الولايات المتحدة قد تستفيد اقتصاديا من اتخاذ مثل هذه الخطوة، موجها الانتقاد إلى بكين بسبب ممارساتها التجارية غير العادلة، حتى وسط مخاوف من أن خسارة سوق تصدير رئيسية قد تضر بالشركات الأمريكية.

وتأتي تصريحات ترامب في الوقت الذي لاتزال تشتد فيه الحرب الكلامية بين واشنطن وبكين.

وتصاعدت الحرب التجارية بين البلدين لتتحول إلى خلاف بشأن التكنولوجيا والسيطرة على بحر الصين الجنوبي ومصير الديمقراطية في هونج كونج وقضايا أخرى، من بينها أزمة تفشي فيروس كورونا.