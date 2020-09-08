مدبولي يستعرض تقريرا حول الفعاليات الثقافية المقدمة عبر المنصات الرقمية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا قدمته الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، حول الأنشطة والفعاليات الثقافية التي قدمتها الوزارة من خلال قناتها على موقع "اليوتيوب"، والمنصات الرقمية التابعة لقطاعاتها.

وأكد مدبولي، أن الثقافة تشكل قطاعاً مهماً من القطاعات التي توليها الحكومة أهمية بالغة، باعتبارها إحدى آليات بناء الإنسان وتشكيل وعي مستنير لكافة أفراد المجتمع، إلى جانب ما تمثله من ترسيخ للهوية وتعزيز لقيم المواطنة.

وشدد على أن النهوض بهذا القطاع يسير جنبا إلى جنب خطط عمل الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والرؤية العامة لبرنامج الحكومة.

وفي تقريرها، أشارت عبد الدايم إلى أن الفترة التي أعقبت عودة أنشطة وزارة الثقافة بعد جائحة كورونا خلال شهري يوليو وأغسطس، تم مراعاة أن تكون الأنشطة الثقافية والفنية الفعلية التي تقدمها قطاعات الوزارة وفقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمقرات الثقافية.

وأكدت أن أروقة الوزارة أثبتت قدرتها على مواجهة الظروف القاسية التي مر بها العالم جرّاء انتشار فيروس كورونا؛ حيث كان لمصر السبق كأول دولة عربية وإفريقية تعيد الأنشطة الثقافية والفنية للحياة، حيث تم تقديم 755 نشاطاً فعلياً متنوعاً في القاهرة والمحافظات استفاد منها 36.274 ألف مواطن، كما تم تقديم 2436 نشاطاً على قناة وزارة الثقافة "اليوتيوب " والمنصات الرقمية التابعة لمختلف قطاعات الوزارة بإجمالي مشاهدات فعلية 3.776.016 مشاهدة في مصر والعالم وتم إصدار 50 عنواناً جديداً بإجمالي عدد نسخ بلغ 57700 نسخة.

وقالت الوزيرة إن قناة وزارة الثقافة على "اليوتيوب" واصلت جذب الجمهور لمحتواها الإبداعي المتنوع الذي تقدمه في إطار فعاليات المبادرة الإلكترونية "الثقافة بين إيديك "، حيث تم رصد ثلاثين مليونا وخمسمائة وتسعة آلاف زائر تفاعل منهم مليونا مشاهد مع العـروض، وشملت قائمة كثافة المشاهدات حول العالم أكثر من 28 دولة من مختلف قارات العالم تصدرتها بعد مصر، وبلغت نسبة القراء على موقع الوزارة والمنصات التابعة للقطاعات 73634 زيارة لـ "القراءة والاطلاع" على الكتب بالمجان.

ووصل عدد زيارات الموقع الإلكتروني للوزارة إلى سبع وستين ألفا ومائتين وثماني وعشرين زيارة؛ للاطلاع وتحميل إصدارات مختلف القطاعات بصيغة pdf من خلال المنصة الخاصة بالكتب http://releases.cg.eg ، وكانت العناوين الأكثر جذباً حكايات الولاد والأرض الجزء الأول، ومذكرات الإمام محمد عبده، والمهنة .. جغرافي، والملل والنحل، وتاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية، ومختارات من وثائق ثورة 1919، وغيرها.

كما حققت الزيارات الافتراضية للمتاحف والمعارض المتاحة على الموقع إقبالاً كبيراً وصل إلى ألفين وسبعمائة وثماني وعشرين زيارة شاهد خلالها ضيوف الموقع مقتنيات متاحف الزعيم جمال عبد الناصر، والزعيم مصطفى كامل، إلى جانب 39 ملتقى عالميا ومحليا ومعرضاً تشكيلياً منها كنوز متاحفنا 4 ، وذاكرة الشرق، وبينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل، وبينالى القاهرة الدولي، وصالون الشباب، وملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي، والملتقى الدولي الرابع لفن الكاريكاتير وغيرها.

وبشأن قطاع الفنون التشكيلية، أوضحت الوزيرة أنه تم تقديم ورش فنية إبداعية يتمحور موضوعها حول كورونا، إضافة إلى فتح أبواب مجموعة من المتاحف القومية والفنية والتي بلغ عددها حتى الآن 7 متاحف (5 فنية + 2 قومية) وهى: محمد ناجي، ومحمود مختار، والفنون الجميلة بالإسكندرية، جوالأمير محمد وحيد الدين سليم، وإنجي أفلاطون"، وبلغ اجمالي عدد الزوار للمتاحف 466 زيارة ما بين مصريين وأجانب.

أما صندوق التنمية الثقافية، فقد قدم 34 نشاطاً متنوعاً ما بين ندوات ثقافية، وحفلات غنائية وموسيقية، ودورات تدريبية، وورش تدريبية، وعروض سينمائية، ومعارض، وورش تدريب على الخزف، وعروض فنية متنوعة على المنصات الإلكترونية التابعة لصندوق التنمية الثقافية، محققا أكثر من 6442 مشاهدة.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أنه تم التعاون مع وزارة الأوقاف من خلال الهيئة المصرية للكتاب في إصدار سلسلة "رؤية"، التي تهدف لنشر الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة في ضوء الكتاب والسُنة، وإجماع العلماء، بعيداً عن الغلو والتطرف، حيث وصل عدد إصداراتها إلى 20 عنواناً، منها فقه الدولة، وفقه الجماعة، والحوار الثقافي بين الشرق والغرب، وحماية دور العبادة، ونعمة الماء "نحو استخدام رشيد للمياه"، وضلالات الإرهابيين وتفنيدها، وبناء الشخصية الوطنية.