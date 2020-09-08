قال كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الوزارة استعادة إمكانياتها بإدخال العربات الروسية الجديدة إلى القطاع، مشيرًا إلى تشكيل 38 قطارًا جديدًا، للوصول إلى طاقة إنتاجية مليون راكب.

وأضاف «الوزير» في مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الثلاثاء، أن القطاع سيتمكن من إكمال طاقته الإنتاجية برجوع الجامعات والمدارس والمصالح الحكومية، متابعًا: «2024 مخططين نشيل 1.5 مليون راكب يوميا».

وأشار إلى أنه سيتم استقبال 35 عربة قطار شهريًا، طبقًا للخطوط التي تسير عليها القطارات، مضيفًا أنه بحلول 2030 ستكون هناك فرصة كبيرة جدا لحوكمة وميكنة القطارات.

وذكر أن الوزارة تستطيع إدخال النقل النهري، نظرًا لأنه نظيف ولا يلوث البيئة، قليل التكاليف، يحمل حمولات كبيرة، ولا يحدث أزمة على الطرق، لافتًا إلى أنه بتطبيق منظومة النقل متعدد الوسائط تمكن الدولة من تحمل نسبة 5% من بضائعها سنويا بحلول عام 2024.

وأكد ضرورة الانتهاء من تطوير مشروع الإشارات، للتحكم الإلكتروني في جميع القطارات، منوهًا إلى أن عمل السكك الحديدية سيصبح إلكترونيًا بالكامل بحلول عام 2024.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالبدء الفوري في إنشاء منظومة النقل الذكي وفقاً لأعلى المعايير العالمية، بهدف تحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الدولة وتطبيق التكنولوجيا الحديثة لإدارة شبكة الطرق والمحاور التي تربط المدن والمناطق اللوجستية بالموانئ التجارية على البحرين المتوسط والأحمر، مما يفتح آفاق اقتصادية جديدة، ويعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية.