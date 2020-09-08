 قتلى جراء هجوم شنته حركة الشباب للسيطرة على بلدة صومالية استراتيجية - بوابة الشروق
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قتلى جراء هجوم شنته حركة الشباب للسيطرة على بلدة صومالية استراتيجية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 4:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 4:16 م

لقي ما لا يقل عن 15 شخصا حتفهم اليوم الثلاثاء جراء قيام مسلحين من حركة الشباب بمهاجمة مقار حكومية ونقاط تفتيش تابعة للجيش في بلدة "بلعد" الاستراتيجية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الصومالية إسماعيل مختار عمر إن الهجوم الذي بدأ فجر اليوم أعقبه إطلاق نار كثيف بين قوات الأمن الصومالية والمسلحين في البلدة، الواقعة على مسافة 30 كيلومترا شمال العاصمة مقديشو.

وأوضح، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن "الإرهابيين حاولوا السيطرة على البلدة بالكامل، لكنهم دفعوا ثمنا باهظا، حيث تصدت قواتنا الأمنية لهم ما أسفر عن مقتل 14 منهم على الفور".

وأضاف :"الوضع في /بلعد/ هادئ الآن. فقدنا جنديا، وأصيب سبعة مدنيين بطلقات عشوائية".

وزعمت حركة الشباب، في بيان، أنها سيطرت على البلدة بالكامل لفترة وجيزة، وقالت إن مسلحيها قتلوا العشرات من جنود الحكومة.

وقال سكان محليون إن المسلحين استهدفوا مقار الحكومة المحلية بما في ذلك مركز الشرطة والسجن المركزي بالبلدة.

يأتي هذا الهجوم بعد يوم واحد من قيام مسلحين بتنفيذ تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدفت قاعدة عسكرية في بلدة جناي عبدالله، ما أسفر عن مقتل جنديين صوماليين وإصابة عدد آخر من بينهم جندي أمريكي.

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